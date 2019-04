Baas van miljardenbedrijf Alibaba pleit voor 72-urige werkweek: “Anders hoef je niet te solliciteren”

Als je bij internetgigant Alibaba wil werken, moet je bereid zijn om veel te werken. Héél veel: twaalf uur per dag en dat zes dagen per week. Dat vraagt miljardair Jack Ma van zijn personeel. Hij pleit dan ook voor een 72-urige werkweek.

Jack Ma deed zijn kijk op “hard werken” uit de doeken tijdens een intern overleg binnen Alibaba, een gigantische speler in de sector van e-commerce. Hij vertelde er dat hij niet moet weten van mensen die maar vijf dagen per week acht uur per dag willen werken en zweert bij het 996-principe: van 9 uur ’s ochtends tot 9 uur ’s avonds werken en dat 6 dagen per week.

“Het is een enorm geluk om volgens 996 te kunnen werken”, zei Ma tijdens het overleg, meldt persbureau Bloomberg. “Als je bij Alibaba wil komen werken, moet je erop voorbereid zijn om 12 uur per dag te werken. Anders heeft het geen zin dat je komt solliciteren. In deze wereld wil iedereen een goed leven, respect en succes. Daarom vraag ik: als je niet meer tijd en energie in je werk wil steken dan een ander, hoe denk je dan succes te kunnen hebben?”

Controverse

De uitspraken van Ma werden gedeeld op Weibo, een soort van Chinese Twitter, en zorgden daar voor flink wat controverse. Zeker als je weet dat de technologiesector in China de jongste jaren veel onverwachte sterfgevallen telt door de gevolgen van lange dagen en erg veel stress. Vooral programmeurs en oprichters van start-ups zijn daar vaak het slachtoffer van.

“Dit is onzin, er wordt niet eens vermeld of het bedrijf een compensatie voorziet voor dat werksysteem”, reageert iemand op Weibo. “Ik hoop dat mensen de wet respecteren, en niet hun eigen overtuiging.” Iemand anders reageerde door te zeggen dat “de bazen 996 werken omdat ze voor zichzelf werken en hun rijkdom alleen maar groeit”. “Wij worden uitgebuit zonder gecompenseerd te worden voor dat overwerk.”

40 werkuren

De wet zegt duidelijk dat een gemiddelde werkweek maximaal 40 werkuren mag bevatten. “Een bedrijfscultuur waarin overuren aangemoedigd worden, zal de concurrentiekracht van bedrijven echt niet helpen. Integendeel zelfs: het kan het vermogen om te vernieuwen net tegenwerken”, staat in een anoniem opiniestuk in het Volksdagblad, het officiële orgaan de Chinese autoriteiten.

Op een andere website worden Chinese werknemers aangemoedigd om te getuigen over wat hun bedrijf van hen vraagt. “Door het 996-werkschema riskeer je om op intensieve zorg opgenomen te worden in het ziekenhuis”, klinkt het daar.

Bij Alibaba wenste niemand te reageren op de hetze.