Groen wil in Vlaams-Brabant tegen 2050 alle energie uit hernieuwbare bronnen halen

Groen wil dat in Vlaams-Brabant tegen 2050 alle energie afkomstig is uit hernieuwbare bronnen. De partij wil ook voluit inzetten op een transitie van het autoverkeer naar meer duurzaam transport. Dat hebben de lijsttrekkers Jessika Soors (Kamer) en An Moerenhout (Vlaams Parlement) zaterdagmorgen in Halle gezegd bij de voorstelling van de speerpunten van de kiescampagne in deze provincie.

Groen kijkt onder meer naar biomassa uit groenafval van de eigen streek, windmolens, zonnevelden en zonnepanelen op de daken van sociale woningen, bedrijven en privé-woningen. Daarnaast wil men slim gebruik maken van warmteoverschotten van bedrijven. Burgers moeten via burgercoöperaties en collectieve projecten mee de touwtjes van de energievoorziening in handen krijgen. De partij wil dat de in de KU Leuven aanwezige toptechnologie meer ingezet wordt om van Vlaams-Brabant een voorbeeld te maken tegen de klimaatverandering.

Trendbreuk

Op vlak van mobiliteit ijvert Groen voor een trendbreuk. De partij wijst hierbij op het feit dat auto’s zich in Groot-Bijgaarden voor 78 procent van de tijd vastrijden en dat het autoverkeer de provincie opzadelt met een enorme hoeveelheid fijn stof. Groen kant zich tegen de investering van 2 miljard euro in de verbreding van de Brusselse ring en pleit daarentegen voor uitbreiding van het openbaar vervoer en veilige fietsinfrastructuur. Groen wil 2.000 extra zitplaatsen op de trein, 500 kilometer nieuwe veilige fietspaden, een versnelde afwerking van het GEN en een slimme kilometerheffing.

De partij pleit voorts voor 2.000 hectare extra bos en een groene long die het Meerdaalwoud, Heverleebos, Hallerbos en Zoniënwoud verbindt.

Sociale woningen

Groen wil de wachtlijsten voor een sociale woning - in Vlaams-Brabant wachten 17.000 mensen op een sociale woning, 3.000 meer dan bij het begin van de legislatuur - aanpakken en een huurtoelage invoeren in afwachting van toekenning van een sociale woning. De partij wil ook de bestaande en toekomstige zorgnoden in de provincie in kaart brengen en het aanbod waar nodig uitbreiden. Groen ijvert ook voor sterke lokale handelskernen en steun aan initiatieven die werk maken van een kringloopeconomie.