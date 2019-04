Vrouw in levensgevaar na ongeval op afrit Brusselse ring in Hoeilaart

Hoeilaart - Een auto met twee inzittenden is zaterdagmorgen omstreeks 5.30 uur over de kop gegaan op de afrit van de Brusselse buitenring aan de Welriekende Dreef in Hoeilaart.

De bestuurster, die met haar voertuig de berm aanreed tussen de afrit en de ring, werd in levensgevaar afgevoerd naar het Sint-Lukasziekenhuis in Sint-lambrechts-Woluwe. Het betreft een vrouw van rond de 50. Er was geen ander voertuig bij het ongeval betrokken. De tweede inzittende bleef ongedeerd, zo werd vernomen bij de brandweer van Overijse.