Tienjarige jongen in Brits vakantiepark doodgebeten door hond

Een tienjarige jongen is in een Brits vakantiepark doodgebeten door een hond. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten.

Rond 5 uur zaterdagochtend kwam bij de politie een oproep binnen voor een kind dat niet reageerde in Tencreek Holiday Park in Cornwall. De toegesnelde hulpdiensten troffen een tienjarige jongen aan voor wie geen hulp meer kon baten. Ze stelden vast dat hij doodgebeten was door een hond, maar het dier en het baasje waren nergens te bekennen.

De politie startte meteen een zoektocht en kwam uit bij een 28-jarige vrouw die drie uur later gearresteerd in Saltash, op goed 24 kilometer van het park. “De familie van de jongen worden opgevangen”, klinkt het bij de politie van Devon en Cornwall. “We hebben die vrouw opgepakt en ook de hond is gevonden. Die is naar een asiel gebracht.”

Geen informatie

Robert Ellwood, de eigenaar van het park, stelde bij aankomst zaterdagochtend vast hoeveel politie er aanwezig was. “Daardoor wist ik meteen dat er iets ernstigs aan de hand was. Maar ik heb nog niet de minste informatie gekregen.”

Getuigen vertellen aan Daily Mirror dat een woonwagen verzegeld is.