Dijkshoorn. “Oproep aan alle hand-in-handkindjes: breek de regels!”

Voetbalwedstrijden begonnen altijd al in de spelerstunnel. In die lange gang werd het eerste en misschien wel het belangrijkste gevecht uitgevochten: wie imponeert wie? Pas sinds enkele jaren zit ik er als televisiekijker bovenop, maar in de jaren 70 was ik afhankelijk van verhalen. Eén ding staat vast: Feyenoord en Ajax heersten in de spelerstunnel.