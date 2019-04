Hoofd van inlichtingendienst in Soedan neemt ontslag na afzetting president

Het hoofd van de machtige Soedanese inlichtingendienst NISS, Salah Gosh, heeft ontslag genomen. Dat maakte de militaire overgangsraad bekend die het land leidt sinds de afzetting van president Omar al-Bashir. Gosh leidde de repressie van de protestbeweging van de afgelopen maanden. Intussen blijven de manifestanten gemobiliseerd voor het hoofdkwartier van het leger in Khartoem.

“Het hoofd van de militaire overgangsraad, Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, heeft het ontslag aanvaard”, aldus de militaire overgangsraad. De aankondiging volgt op twee dagen na de afzetting van Al-Bashir, die al sinds 1989 aan de macht was.

Gosh kwam in 2018 opnieuw aan het hoofd te staan van de NISS, nadat hij eerder al een tiental jaar de inlichtingendienst had geleid tot 2009. De afgelopen vier maanden leidde hij de onderdrukking van de protestbeweging in Soedan. Daarbij zijn duizenden manifestanten, oppositieleden en journalisten opgepakt.

Vrijlating

Donderdag, net na de afzetting van Al-Bashir, kondigde de NISS nog de vrijlating van “alle politieke gevangenen” aan.

De militaire overgangsraad had eerder ook al gemeld dat de afgezette president vastzit, maar niet “aan het buitenland” zal worden uitgeleverd. Zo heeft het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag een aanhoudingsbevel tegen al-Bashir uitgevaardigd.