Voetbalanalisten geven raad aan Anderlecht-top om crisis te overleven: “Europees voetbal? Ze moeten nu vooral deze uitslaande brand blussen”

Het instituut Anderlecht leed vrijdagavond in Luik ernstige imagoschade maar daarnaast belandde paars-wit ook op sportief vlak op ongekend terrein. Door een nul op twaalf zit Sporting - bijna halfweg Play-off 1 - immers in bijzonder woelig water. Wij vroegen aan drie analisten hoe het team van de fel geplaagde Fred Rutten zich na deze nieuwe opdoffer kan herstellen en of deze gedemoraliseerde ploeg alsnog een Europees ticket kan veroveren. Of eindigt paars-wit na dit horrorseizoen met lege handen?