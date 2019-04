Manifestatie ‘gele hesjes’ loopt uit de hand in Toulouse: spanningen met politie lopen hoog op

In Toulouse zijn zaterdag duizenden gilets jaunes of ‘gele hesjes’ op straat gekomen. Bij het begin van hun manifestatie liepen de spanningen met de politie op, die al chargeerde om de stoet terug te dringen.

Minder dan een uur na het begin van de optocht, stootten de manifestanten op politieblokkades. De ordediensten chargeerden om de zone in te perken, waarbij ze traangas gebruikten, stelde het Franse persagentschap AFP vast.

Duizenden manifestanten hergroepeerden zich om de optocht te hervatten. Ook daarbij zette de politie meermaals traangas in.

Volgens de lokale prefectuur kwam de politie tussenbeide omdat de agenten bekogeld werden. De prefectuur wees op “de aanwezigheid van in het zwart geklede, gemaskerde individuen”. Een bouwmachine op een werf is in brand gestoken, maar verder was er nog geen grote schade op te tekenen.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE