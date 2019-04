Coucke krijgt forse kritiek na tweet vanop vakantie in Vietnam: “Hopelijk heb je geen terugvlucht geboekt”

De crisis is compleet in Anderlecht na het wangedrag van enkele paars-witte fans tijdens de topper tegen Standard. Anderlecht-voorzitter Marc Coucke was niet aanwezig op Sclessin. Hij is momenteel met zijn gezin op vakantie in Vietnam en reageerde op de gebeurtenissen via Twitter. Maar dat konden veel fans maar moeilijk verkroppen.

De reacties op zijn tweet liegen er niet om: veel Anderlecht-fans nemen het Marc Couke kwalijk dat hij tijdens deze cruciale Play-offs met het gezin op reis gaat in Vietnam. Vlak na het wangedrag van de paars-witte aanhang reageerde hij, ondanks het tijdsverschil, meteen om het gedrag te veroordelen en zich te verontschuldigen. Maar die excuses schoten bij velen in het verkeerde keelgat. “Zwijg en geniet van uw congé”, valt te lezen. Net als: “Alleen een tweet is helaas geen sterk genoeg signaal” en “Hopelijk heb je geen terugvlucht geboekt” of “gewoon weglopen van de miserie is wel de makkelijkste oplossing”.

Wat ik wel niet begrijp is dat jij tijdens de belangrijkste weken van het jaar op verlof bent, gewoon weglopen van de miserie is wel de makkelijkste oplossing ! — Geert Hutsebaut (@HutsebautGeert) 12 april 2019

Zwijgt en geniet van uwe congé ?????? — Jasper VD Berghe (@VDBergheJasper) 12 april 2019

Niet eens met de manier waarop ze hun ongenoegen getoond hebben wel heel beschaamd over het spel op en naast het veld. 1 ding ben ik het wel mee eens een plaats van een voorzitter is bij zijn ploeg en niet ergens in de ??. — Dhylia Verbeke (@dillietj) 13 april 2019

We moeten er samen door. Al 40 jaar supporter maar dit hoort niet thuis op een veld. Niet het miserabele voetbal, niet deze agressie. @CouckeMarc mijn steun en vertrouwen blijf je hebben. Samen staan we sterk. In Purple we trust. — Franky CANOOT (@ligulas) 12 april 2019

Naast de ongelukkige timing van zijn gezinsreis ergeren veel supporters zich aan het beleid onder Coucke van de afgelopen maanden. “U en de rest van het bestuur zijn de aanleiding voor dit gedrag. Werkelijk alle negatieve records sneuvelen dit seizoen. Vergeet nooit dat wat op het veld te zien is de core business is.”

Ook ik veroordeel het bewust stil leggen van een wedstrijd. U en de rest van het bestuur zijn hier echter gewoon een aanleiding voor. Werkelijk alle negatieve records sneuvelen dit seizoen. Vergeet NOOIT dat wat op het veld te zien is de core business is. — Tom De Valck (@TomDV_) 12 april 2019

Zievereir! Ga weer na Oostende! Kunt daar nog wa de kleedkamer gaan vergiftigen ?? — Jarno Walschot (@jarrieson8) 13 april 2019

Toch zijn er ook een paar supporters die het opnemen voor Coucke.

Ach, stop toch eens met kalken op de voorzitter of op Verschuren, dit is nog steeds het gevolg van de vorige directie, en devroe, je krijgt dat niet recht op 1 seizoen — davy verslyppe (@DavyVerslyppe) 12 april 2019