Bruno Genesio kondigt vertrekt bij Lyon aan

Lyon krijgt volgend seizoen een nieuwe coach. Bruno Genesio maakte zaterdag bekend dat hij aan zijn laatste weken bij de club bezig is.

Lyon presteert dit seizoen weinig overtuigend in de Ligue 1, met een derde plaats op ruime afstand van PSG (25 punten meer) en Rijsel (5 punten meer). In de Champions League werd de groepsfase (met Man.City, Shakhtar en Hoffenheim) overleefd maar was Barcelona in de achtste finales veel te sterk.

Bovendien heeft Genesio een moeilijke relatie met de supporters. De 52-jarige Fransman meent dat de sombere sfeer “een belangrijke rem” betekent voor de ploeg. Genesio is sinds december 2015 coach van Lyon. Zijn contract loopt deze zomer af.