Seizoen wellicht voorbij voor Casteels door hamstringblessure

Koen Casteels komt wellicht dit seizoen niet meer in actie. De doelman van Wolfsburg kampt met een hamstringblessure.

“Door een hamstringblessure zal ik wellicht geen wedstrijden meer spelen dit seizoen. Ik zal hard werken om zo snel mogelijk sterker terug te komen”, schrijft Casteels op Twitter.

Casteels was bezig aan een sterk seizoen bij Wolfsburg, dat op een knappe zesde plek staat in de Duitse Bundesliga. “Ik heb er vertrouwen in dat het team alles zal geven om het seizoen te eindigen met een hoogtepunt.”