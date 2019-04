Vanavond topper Genk - Club Brugge: dit zijn de vraagstukken die beslissen over de titel

KRC Genk – Club Brugge, dat is de ware topmatch van dit weekend. Geen onbehouwen supportersprotest, geen nodeloos vuurwerk, geen spelers die voetballen met de staart tussen de benen. Wel wordt de partij in de Luminus Arena dé sportieve krachtmeting van deze PO1. Het nummer één tegen het nummer twee, een rechtstreeks gevecht om de titel. En de winnaar? Dat wordt hij die onderstaande vraagstukken het best weet op te lossen.