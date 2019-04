Pippi Langkous-actrice gebruikt giften van fans voor maagverkleining te betalen

De Zweedse actrice Maria Persson, beter bekend als Anika uit Pippi Langkous, gaat donaties die ze kreeg van fans gebruiken voor een maagverkleining. De actrice kampt met zwaar overgewicht en zit momenteel in een rolstoel. Dat zegt ze bij het AD.

Een tijdje geleden raakte bekend dat de acteurs uit de Zweedse kinderserie voor hun acteerprestaties slechts een hongerloontje kregen. Toen de reeks opgenomen werd, waren de drie kindacteurs te jong om betaald te worden. Ze kregen achteraf een laag bedrag. De royalties zagen ze aan het neus voorbij gaan. Dat was niet naar de zin van twee fans die prompt een crowdfundingactie op poten zetten. Intussen staat de teller op 30.000 euro. Ze deden dit naar eigen zeggen om “danku” te zeggen.

Persson is bijzonder blij met de actie. Ze kampt met zwaar overgewicht en spaart al jaren voor een maagverkleiningsoperatie. Op die manier kan ze afvallen en zal in aanmerking komen voor een knieoperatie waardoor ze niet langer in rolstoel moet zitten. “Deze actie gaat mijn leven compleet veranderen. Dank jullie wel”, zegt ze aan het AD. Wat de andere acteurs met hun deel gaan doen, weten ze nog niet.

Inger Nilson, die Pippi speelde, was aanvankelijk niet opgezet met de actie. “Mijn eerste reactie was: dat is toch helemaal niet nodig. Ik ben niet zielig. Ik heb altijd mijn huur kunnen betalen, ik heb geen slecht leven gehad”, zei ze toen.