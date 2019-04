Skeyes: “Geen vluchten zaterdagnacht tussen 2 en 5 uur”

In de nacht van zaterdag op zondag tussen 2 en 5 uur zullen er geen vluchten mogelijk zijn in ons land, door een tekort aan luchtverkeersleiders. Dat bevestigt een woordvoerder van Skeyes, dat bevoegd is voor de luchtverkeersleiding. Afwezigheden wegens medische redenen kunnen niet volledig vervangen worden, klinkt het. De impact zal echter “zeer beperkt” zijn, verzekert men bij Skeyes.