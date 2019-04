Manager Michael Verschueren geeft spelers van Anderlecht veeg uit de pan: “Als ik zo zou werken, zou ik mijn job niet lang houden”

Een dag nadat de Anderlecht-fans de match op het veld van Standard (2-0) vroegtijdig hebben doen stopzetten door met vuurwerk op het veld te gooien, heeft Anderlecht-manager Michael Verschueren de spelers van paars-wit op hun plichten gewezen. “Op een zeker moment moet de verantwoordelijkheid van de ploeg opgenomen worden.”

“De sfeer in de groep was gelaten”, vertelde Verschueren aan VTM. “De spelers hebben vandaag binnen getraind en gisteravond nog een gesprek gehad. Maar je kan blijven praten. Dit is een statement dat ik wil maken: op een zeker moment moet de verantwoordelijkheid van de ploeg opgenomen worden. Ik spreek mij niet uit het over resultaat, maar wel over elf spelers die op een voetbalveld staan. Als ik soms zo werk, dan zou ik niet lang mijn job kunnen houden. Op een zeker moment moet je er staan en moet je begrijpen dat je voor Anderlecht voetbalt.”

“Ik heb altijd geweten dat er leiderschap was in de ploeg. En dat ze héél goed beseften dat ze voor Anderlecht voetbalden. Dat moet vandaag ook effectief getoond worden. Dat verwachten de fans ook. De jongens die er staan moeten honderd procent van zichzelf geven. Als ik dat zie, kan ik leven met een nederlaag. Als ik dat niet zie heb ik het er lastig mee en zal ik conclusies trekken. Ik kan niet iemand verdedigen die zijn best niet doet.”

“Ik denk dat een aantal spelers wel beseft dat het aan hen is om de rug te rechten en het beter te doen. Als dat niet gebeurt, weten we allemaal waar we naartoe gaan: naar een niet-Europees verhaal volgend seizoen, met alle gevolgen van dien.”

“Begrip voor de reactie van de fans”

De reactie van de Anderlecht-fans vrijdagavond in Luik kan bij de neutrale voetballiefhebber op weinig begrip rekenen, maar wel bij Verschueren. “De teleurstelling van de fans begrijp ik als we praten over het voetbal. Sinds de periode Weiler is er geen hoogstaand voetbal meer geweest in het Astridpark. De gesprekken met de supporters staan gepland. Ik zie de supporters deze week. Zowel sportief als extrasportief moet de club nu weer op de goede rails gezet worden.”

Dat voorzitter Marc Coucke tijdens deze crisis op vakantie is in Vietnam, stuit veel Anderlecht-fans tegen de borst. “De voorzitter keurt het af”,zegt Verschueren. “Het lijkt wel of Anderlecht een absoluut dieptepunt heeft bereikt. “We zijn een instituut met verankering, een netwerk en een enorme goede jeugdschool. Wij geraken hier uit, laat dat duidelijk zijn. Binnen één of twee jaar spreken we hier niet meer over.”

Politiebescherming

De Anderlecht-manager kreeg afgelopen nacht zelfs politiepatrouilles rond zijn huis, uit vrees voor wraakacties van supporters. “Ik moest eigenlijk lachen dat er politie in mijn buurt was. Ik vond dat niet nodig. Ik kan tegen kritiek, als het niet tegen de persoon gespeeld wordt. Ik heb de voorbije weken wel eens gedacht: ‘Waar ben ik aan begonnen?’ Het is niet gemakkelijk. Maar ik ken het huis en ik denk dat we dit wel recht krijgen.”

