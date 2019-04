Bjordal bezorgt Zulte Waregem in extra tijd derde gelijkspel

Arme fans van Zulte Waregem. Alweer kon hun club niet winnen in Play-off 2. Deze keer leek het er lang op dat Moeskroen met 1-2 zou winnen. Veel kansen speelde Essevee niet bij elkaar, maar in de extra tijd was daar Henrik Bjordal die alsnog voor de gelijkmaker zorgde.

Een goed gevoel. Daar waren Zulte Waregem en Moeskroen naar op zoek in de vierde wedstrijd van Play-off 2. Beide ploegen hadden nog niet gewonnen in de nacompetitie. Coach Francky Dury pakte weer uit met vijf wissels. Zo mocht Mathieu De Smet – broer van AA Gent-speler Thibault De Smet – zijn debuut maken. Ook topschutter Harbaoui, Bansen, de geblesseerde Heylen, de geschorste Seck en De Pauw stonden niet aan de aftrap. Bostyn, Bürki, Soisalo en Sylla kwamen in de basis. Aan de overkant had coach Bernd Storck gehoopt om Selim Amallah te recupereren, maar de dribbelaar geraakte niet fit.

Foto: BELGA

Bij de start was Essevee niet wakker. Was het door de vele wissels? We weten het niet. Dione en Pierrot lieten na om Les Hurlus op voorsprong te brengen. Debutant De Smet trok er zich niks van aan. Hij speelde goed in één tijd en opende een paar keer knap. Na een kwartiertje kwam de thuisploeg beter in de match, maar toch bleven de bezoekers het gevaarlijkst. Bostyn ranselde een trap van Bakic uit zijn doel. Meteen daarna kreeg de Montenegrijn opnieuw een dot van een kans, maar hij legde het leer voorlangs. Dat was het sein voor Essevee om te reageren. Bongonda zette een één-tweetje op met Sylla, maar Butez kon de inzet nog net in hoekschop duwen.

Experimenteel elftal

Je zag gewoon aan alles dat het bij Zulte Waregem om een experimenteel elftal ging. Bürki – de laatste tijd als linksachter uitgespeeld – stond centraal in de defensie en ging aan het klungelen. Bakic kon bijna profiteren, Bostyn bracht redding. En dan kreeg Mathieu De Smet dé kans om bij zijn debuut te scoren, hij trapte ook voorlangs. De spanning in de wedstrijd ontbrak, goals zouden veel goedmaken.

Het was alsof de 22 hoofdrolspelers ons gehoord hadden. Mohamed poeierde vanop zo’n dertig meter de 0-1 uit het niets in doel. Dury had na een uurtje genoeg gezien. Debutant De Smet en een bleke Soisalo haalde hij naar de kant, de tandem De Pauw-Harbaoui moest het gaan doen. Net als de 0-1 kwam ook de gelijkmaker uit de lucht gevallen. Bürki pakte uit met een lucide plaatsbal na een weggewerkte hoekschop.

Schiettent

Moeskroen had nog altijd het merendeel van het balbezit en weer moest Bostyn een trap van Bakic uit zijn doel zweven. Het was slechts uitstel. Bostyn stond op de daaropvolgende hoekschop in een schiettent. Eerst redde hij de kopbal van Pierrot, Godeau kon hij ook nog afstoppen, Boya trapte uiteindelijk wel raak: 1-2. Harbaoui keek dan nog tegen zijn derde gele kaart in Play-off 2 aan en mist de volgende partij op Union. Pierrot liet nog na om de 1-3 te maken. En dat brak Les Hurlus nog zuur op. In de extra tijd trok Louis Bostyn mee naar voren op een hoekschop. Na een scrimmage leek het erop dat Bostyn het leer verlengde. Bjordal prikte de 2-2 binnen. Toch even was er sprake van een goed gevoel in het Regenboogstadion, ook al pakte Essevee weer maar één puntje.