Lukaku met United moeizaam voorbij West Ham dankzij twee goals van Pogba

Manchester United heeft zaterdag op de 34e speeldag van de Engelse Premier League met 2-1 van West Ham gewonnen. Romelu Lukaku speelde de hele wedstrijd, maar het was zijn maatje Paul Pogba die het verschil maakte.

Felipe Anderson leek West Ham een vroege voorsprong te bezorgen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. Een discutabele beslissing. Even later zat het Manchester United opnieuw mee toen de bal gemakkelijk op de stip ging, Paul Pogba (19.) benutte de strafschop. Lukaku trok vaak naar de linkerklfank en probeerde het vooral als aangever, maar na de pauze volgde de verdiende gelijkmaker van Anderson (49.). Een kwartier voor tijd moest Lukaku naar de kant, United kreeg even later een tweede penalty. Het was opnieuw Pogba (80.) die de elfmeter omzette en zo de zege veiligstelde. Manchester United schuift voorlopig op naar de vijfde plaats, West Ham blijft elfde.

Leander Dendoncker gaat met Wolverhampton de boot in bij Southampton

Southampton heeft zaterdag met 3-1 van Wolverhampton gewonnen. Rode Duivel Leander Dendoncker speelde de hele wedstrijd centraal op het middenveld bij de bezoekers, en ging dus mee de boot in tegen het bescheiden Southampton.

Al na drie minuten opende Nathan Redmond de score voor de thuisploeg, Willy Boly (28.) maakte gelijk. Nadien had Redmond opnieuw slechts twee minuten nodig om Southampton weer op voorsprong te brengen. In de tweede helft breidde Shane Long (71.) nog uit tot 3-1. Dendoncker en co konden door de nederlagen van Leicester en Everton een goeie zaak doen, maar profiteerden dus niet van het puntenverlies van de concurrentie. Wolverhampton blijft achtste, Southampton schuift onderin op naar de zestiende plaats.

Denis Odoi mocht al voor de vierde week op rij niet starten bij Fulham, maar viel wel in één minuut voor affluiten. Terwijl hij toekeek vanop de bank, liepen zijn ploegmaats 2-0 uit tegen Everton via doelpunten van Cairney (46.) en Babel (69.). Het nummer negentien in de stand, al zeker van de degradatie, doorbreekt zo een reeks van negen nederlagen op een rij.