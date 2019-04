Drie naakte vrouwen vluchten voor politie: agenten zetten wilde achtervolging in van 30 km

De politie van Florida heeft drie naakte vrouwen na een wilde achtervolging van meer dan 30 kilometer kunnen arresteren. De vrouwen beweerden aanvankelijk dat ze zich aan de lucht lieten drogen, vervolgens vluchtten ze weg met hun wagen. Bij hun arrestatie werd één van de vrouwen tegen de grond gewerkt met een stroomstootwapen.

Een vreemde situatie in Dade City, Florida. Agenten benaderden drie poedelnaakte vrouwen op een parking langs een snelweg. De vrouwen deden hun kleren aan en verklaarden dat ze zich aan de lucht lieten drogen omdat ze zich net gewassen hadden. Volgens andere lokale media zeiden de vrouwen dat ze zich ingewreven hadden met bodylotion.

Vervolgens zijn ze in hun wagen gevlucht. Pas na een wilde achtervolging, 30 km later, kon de wagen tot stilstand gebracht worden. De agenten moesten de banden van de wagen lek en de wagen meerdere keren rammen voor die tot stilstand kwam. De arrestatie verliep overigens niet zonder slag of stoot. Eén van de vrouwen moest tegen de grond gewerkt worden met een stroomstootwapen. In de wagen werd een kleine hoeveelheid cannabis gevonden.

De vrouwen zullen zich moeten verantwoorden voor slagen en verwondingen aan een agent, weerspannigheid bij arrestatie, vluchtmisdrijf en openbare zedenschennis.