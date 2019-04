Jongeren stichten brand in metrostel in station Kruidtuin

Brussel - Jongeren hebben zaterdag omstreeks 20.00 uur in Brussel brand gesticht in een metrostel. Het station Kruidtuin moest ontruimd worden en het metroverkeer werd onderbroken tijdens de interventie. Het incident was om 20.42 uur beëindigd. Er vielen geen gewonden, zo is vernomen van MIVB-woordvoerster Françoise Ledune.

Volgens de eerste bevindingen zouden de jongeren benzine en een aansteker gebruikt hebben. Eén raam ontplofte en een fries is gesmolten. Het gehavende metrostel werd naar de stelplaats weggesleept.

Wegens de rook en de felle geur werd het metrostation geëvacueerd.

De openbaarvervoersmaatschappij zal een klacht indienen, verzekerde Ledune. “De politie is op de hoogte en de beelden van de bewakingscamera’s op het perron en in het metrostel zullen onderzocht worden. Dit is een daad van vandalisme. Gelukkig bleef het bij meer angst dan kwaad.”