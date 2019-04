Meer details bekend over Anna, die stierf bij “uit de hand gelopen seksspelletje”: miljonairsdochter die op wereldreis was

Er zijn meer details bekend over de 22-jarige vrouw die eerder deze week overleed in een Zwitsers hotel. Ze blijkt de dochter van een steenrijke Brit, die haar een wereldreis cadeau deed voor haar 21ste verjaardag. Haar vriend is intussen aangehouden op verdenking van doodslag met voorbedachten rade.

Anna Reed werd eerder deze week dood aangetroffen in haar hotelkamer. Haar lichaam was bedekt met snijwondjes en ze had enkele kleine breuken. Marc Schatzle, haar Duitse vriend, verklaarde dat ze om het leven was gekomen tijdens een uit de hand gelopen seksspel. Hij werd aangehouden op verdenking van doodslag met voorbedachten rade.

Foto: RR.

Enkele dagen na de feiten komen zijn er meer details het slachtoffer bekend. Reed kwam uit een steenrijke Britse familie die haar fortuin vergaarde met het kweken van racepaarden. Voor haar 21ste verjaardag had de jonge vrouw een wereldreis cadeau gekregen van haar vader. Reed groeide op in weelde, maar midden de puberteit kreeg ze een zware klap. Tijdens een bezoekje aan haar nieuwe appartement gleed de moeder van Anna uit. De 49-jarige vrouw tuimelde van de trap, brak haar schedel en overleed kort nadien.

“Van de ene op de andere dag zonder mama, daar was ze helemaal kapot van”, vertelt een kennis van de familie aan The Daily Mail. “Ze studeerde aan één van de meest prestigieuze scholen uit de regio, maar haar verdriet was zo intens dat ze stopte met studeren. Vervolgens is ze naar Duitsland verhuisd, daar trok ze het wilde pad op en is ze ontspoord.”

Ondanks haar vele feesten gaf de vader van Anna haar een wereldreis cadeau voor haar 21ste verjaardag. Haar oudere zus had een gelijkaardig geschenk gekregen voor haar 21ste. De verschillende etappes van haar reis deelde ze gretig op social media. Op enkele van die foto’s is een forse kale man te zien met opvallende tattoos in het gezicht. Het gaat om de 29-jarige Duitser, Marc Schatzle. Het was hij die afgelopen week ’s ochtends vroeg paniekerig aan de balie van het luxehotel stond.

Hij verklaarde dat zijn vriendin zich niet goed voelde. De receptioniste belde meteen een ambulance. Eens ter plekke probeerde de ambulanciers Anna nog te reanimeren, maar tevergeefs. Gasten hadden verklaard dat ze ruzie gehoord hadden. Ook de ambulanciers vonden de situatie verdacht en alarmeerden de politie. Agenten ondervraagden Schatzle in het hotel en namen hem mee naar het bureau voor verder verhoor. Intussen is Schatzle aangehouden op verdenking van doodslag met voorbedachten rade. Over zijn motief is voorlopig niets bekend.

Anna Florence Reed en Marc Schatzle. Foto: RR

De familie van Anna is kapot van verdriet. Haar vader en oudere zus zijn naar Zwitserland gereisd om de situatie op te volgen. “Clive (de vader van Anna nvdr.) verdient dit niet”, zegt een vroegere buurman van de familie aan The Daily Mail. “Hij is een harde werker, een discreet man die op zijn privacy gesteld is. Ik kan mij nu niet inbeelden wat zijn familie nu allemaal moet doormaken.”