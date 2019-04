Gedaan met theorieën te spuien over ’s lands grootste mysterie: Bende van Nijvel-website afgesloten

Aalst - Al vijftien jaar worden op het forum over de Bende van Nijvel weetjes, nieuwsberichten en hypothesen bediscussieerd door geïnteresseerden. Sinds deze week is het Franstalige forum echter afgesloten. Dat gebeurde na een klacht van een misnoegde rijkswachter, die zijn naam plots zag opduiken als potentiële verdachte. “De speurders zouden beter achter de daders aangaan”, zegt de oprichter van het forum na een politieverhoor.

Een officiële klacht met burgerlijke partijstelling en dus een onderzoeksrechter op zijn dak. Dat had Michel Leurquin nog niet meegemaakt in al die jaren dat hij het forum over de Bende van Nijvel beheert. Een omvangrijk forum waar in tientallen chatboxen al ruim honderdduizenden berichten werden uitgewisseld over werkelijk elk aspect uit het onderzoek. Meer dan veertienhonderd geregistreerde leden jagen er op de daders. “Plots kreeg ik de melding dat ik mij moest aanbieden voor verhoor”, vertelt de man achter de website Les tueries du Brabant.

Op het forum ‘Les tueries du Brabant’ kunnen tijdelijk geen nieuwe berichten worden gepost. Foto: rr

“Het aantal misnoegde brieven van mensen en hun advocaten die vinden dat ze onterecht in the picture komen op het forum, kan ik doorheen de jaren niet meer tellen. Vaak worden hun namen zonder veel discussie geanonimiseerd en is de zaak van de baan. Wij als hobbyisten voeren het onderzoek immers niet, wij geven geïnteresseerden de mogelijkheid om te discussiëren over het meest fascinerende misdaadverhaal uit de recente Belgische geschiedenis.”

Nu heeft Leurquin dus wel een probleem omdat er voor het eerst een officiële klacht tegen hem loopt. Een klacht ingediend door een politieagent uit Erpe-Mere. De man, P.V., oud-rijkswachter en nog steeds actief, zag zijn naam enkele maanden geleden plots opduiken op het Nederlandstalige forum over de Bende. Hij werd op het forum gelinkt aan Christiaan Bonkoffsky, de gewezen vermeende “Reus” van de Bende. Dat zegt Bendeslachtoffer David Van De Steen. “Blijkbaar was hij daar absoluut niet mee gediend en is hij naar het gerecht gestapt.”

Bende van Nijvel-slachtoffer David Van De Steen. Foto: BELGA

Leurquin kon de speurders niet veel bijbrengen tijdens zijn verhoor. “Ik heb hen gezegd waar die informatie vandaan kwam en heb hen gezegd dat ik die info ook meteen heb doorgespeeld aan de onderzoekers die vruchteloos jagen op de daders. Iets wat ik altijd doe met potentieel interessante informatie. Ik ben geen speurder.”

Omdat twee mensen op het forum discussieerden over de mogelijke betrokkenheid van P.V. moest hij hun twee IP-adressen doorspelen. “Geen idee of die mensen intussen verhoord zijn. Ze hebben op het forum alvast geen belastende dingen gezegd.”

“Geen ruzie met rijkswachters”

Omdat de mogelijke rol van de rijkswachter uit Erpe-Mere eerst op het Nederlandstalige forum aan bod kwam, nam Leurquin die info over in het Frans. Net dat brak hem dus zuur op. “Ook Ben Claessen, de man achter dat Nederlandstalige forum, heeft een klacht aan zijn been. Zijn forum kan wel nog bezocht worden, maar het mijne is helaas tijdelijk gesloten. Ik wil geen miserie met boze rijkswachters. En al zeker geen rechtszaak. Het is wel gek dat speurders mij verhoren, ze zouden beter achter de daders aangaan.”

Van De Steen heeft begrip voor het tijdelijk sluiten van het forum. “Het blijft een zaak die veel mensen blijft beroeren. Je wil niet weten wat er allemaal op zo’n forum wordt beweerd. Ik kan begrijpen dat Michel Leurquin even genoeg heeft van de commotie. En ook voor die agent zal het niet leuk zijn als hij, al dan niet onterecht, zijn naam zag opduiken.”