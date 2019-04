Bange nachten voor fruitboeren: “Nog zo’n rampjaar kan onze sector niet aan”

Het zijn bange tijden voor de Limburgse fruitboeren. Al sinds donderdag is er nachtvorst, met zelfs temperaturen tot min zeven. Terwijl zo goed als alle bomen in bloei staan, is dat een perfect recept voor bevroren bloesems en dus een mislukte oogst. En dat nog voordat er een stuk fruit aan een tak heeft kunnen hangen. Vanaf maandag wordt het opnieuw warmer ’s nachts en zou het grootste leed geleden zijn. Het is voorlopig echter niet duidelijk hoe groot de schade is.

Volgens de Limburgse weerman Ruben Weytjens vroor het in de nacht van vrijdag op zaterdag tot min zeven. “Op grassprietjeshoogte en afhankelijk van de ondergrond”, voegde hij eraan toe. Dat is niet onbelangrijk, want als het op het gras vriest, betekent dat dat de bloesems van de Haspengouwse fruitbomen zo goed als zeker ook in de vrieskou hebben gehangen.

Of er veel schade is bij de fruittelers, was zaterdag nog niet duidelijk. Ze hadden allemaal hun voorzorgen genomen nadat ook het proefcentrum Fruit hen al had gewaarschuwd. “We raden telers aan om hun fruitgaarden te beschermen.” Dat advies stuurde onderzoeker van het proefcentrum Fruit Serge Remy een paar dagen geleden de wereld in. “De fruitboeren moeten hun gewassen goed beschermen, want in deze periode zijn ze bijzonder vorstgevoelig.”

Remy gaf ook meteen een aantal maatregelen mee, voor zover de telers daar nog niet zelf van op de hoogte waren. “Het meest effectief is het beregenen van de bloesems. Zo wordt bij vorst een ijslaagje errond gevormd dat als een isolatiedeken werkt en de jonge vrucht beschermt.” Het probleem in Haspengouw is dat niet alle fruitboeren genoeg water hebben in de buurt van hun boomgaarden om ’s nachts constant te vernevelen.

De meeste telers in Haspengouw zijn aangewezen op heteluchtkanonnen of vuurpotten. “Daarnaast moeten ze het gras kort maaien en de bodem onder de boompjes onkruidvrij houden. Zo kan de grond overdag volop warmte opnemen”, aldus Remy.

“Nog een rampjaar kan sector niet aan”

De Truiense teler Theo Billen zag twee jaar geleden een groot deel van zijn oogst mislukken door nachtvorst in april en plaatste al sinds dinsdag vuurpotten in zijn boomgaarden. “Nog zo’n rampjaar kan onze sector niet aan. Na de Russische boycot van 2014, de hagel van 2016, de vorstschade van 2017 en de droogte van 2018 snakken we naar een normaal seizoen.”

De kans is niet groot dat dat er nog van zal komen, denkt weerman Weytjens. “Door het opwarmende klimaat begint het bloesem­seizoen alsmaar vroeger en neemt het risico voor de fruitboeren toe omdat de kans op nachtvorst in april, in volle bloeitijd, blijft bestaan.”

Volgens de weerman is het gevaar op bevroren bloesems wel zo goed als geweken, mede dankzij de wind. “De temperatuur kan in de nacht van zaterdag op zondag nog naar minima rond min één of min twee graden zakken, maar doordat de wind matig waait, wordt erger voorkomen. Dan mengt de koude onderste luchtlaag immers wat met de warmere erboven.”