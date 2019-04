Verschillende slachtoffers bij schietpartij aan discotheek in Melbourne

In de buurt van een discotheek in het Australische Melbourne zijn in de nacht van zaterdag op zondag plaatselijke tijd meerdere mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Dat melden diverse media in Australië. De politie bevestigt dat er “verschillende slachtoffers” zijn, voorlopig zou er geen sprake zijn van doden. Over de toestand van de slachtoffers is tot hiertoe niets bekend.

Volgens The Sydney Morning Herald is één van de slachtoffers een portier van de discotheek. Hij zou geraakt zijn door een kogel in het gezicht en raakten ook drie feestgangers gewond. Twee mensen zouden in kritieke toestand verkeren. Van de dader(s) is voorlopig geen spoor. Vanuit een rijdende Porsche Cayenne namen ze de discotheek onder vuur. Nog volgens The Sydney Morning Herald zou het geweld te maken hebben met een geschil tussen de eigenaars van de club en een gewelddadige motorbende.