Grootste vliegtuig ter wereld voltooit eerste testvlucht

‘s Werelds grootste vliegtuig, de Stratolaunch, heeft er zijn eerste testvlucht opzitten. Dat gebeurde zaterdag in de Amerikaanse deelstaat Californië. De maidenvlucht duurde alles samen twee uur en een half en verliep probleemloos. Het toestel klom daarbij meer dan 5.000 meter hoog en bereikte een topsnelheid van 300 kilometer per uur, zo liet de firma Stratolaunch Systems Corporation na afloop weten.

Het gigantische vliegtuig met een spanwijdte van 117 meter was opgestegen vanop de lucht- en ruimtevaartbasis Space Port in de Mojavewoestijn.

De Stratolaunch moet in de toekomst dienen als lanceerplatform voor satellieten. De machine, die onder andere gebouwd werd met onderdelen van oude 747-toestellen, beschikt over twee rompen en zes motoren. Het vliegtuig is het geesteskind van de vorig jaar overleden ruimtevaartinvesteerder en medestichter van de softwarereus Microsoft, Paul Allen. Hij lanceerde het project in 2011.