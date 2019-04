ANALYSE. Waarom de nederlaag van AA Gent goed nieuws is voor KRC Genk

Goed nieuws voor Racing Genk. AA Gent-Genk op 27 april zal voor de Buffalo’s in het teken van de bekefinale vier dagen later staan. Want behoudens een mirakel valt er nog weinig te winnen voor de Buffalo’s in Play-off 1. Negen punten goedmaken op Antwerp, waartegen AA Gent sinds de terugkeer naar eerste klasse nog niet kon winnen, dat wordt moeilijk. Het kortetermijndoel wordt ongetwijfeld om in Anderlecht de nul van de tabellen te vegen, al was het maar voor het gevoel. Dat wel.