“Er is inderdaad meer discipline nodig om iPad en iPhone in parlement opzij te leggen”

“Te veel parlementsleden zijn met hun iPad of iPhone bezig terwijl iemand anders aan het woord is. Op die manier dreigen zij het democratische spel te ondergraven.” Dat zei Jan Peumans (N-VA), de voorzitter van het Vlaams Parlement, zaterdag in zijn afscheidsinterview met deze krant. Een boodschap die de fractieleiders in zijn parlement grotendeels delen. Enkel zijn eigen partij N-VA vindt de kritiek onterecht.

Bij SP.A denkt Joris Vandenbroucke dat de afscheidnemende voorzitter een beetje overdrijft. “Hij is in de 20ste eeuw blijven steken, toen het debat enkel in het halfrond werd gevoerd. Dit is de 21ste eeuw. Nu voeren we het debat ook op het internet. In die zin horen iPads en iPhones dus wel thuis in een parlement. Maar hij heeft gelijk dat we die wat meer opzij zouden moeten leggen tijdens de vergadering. Ik merk het ook bij mezelf, dan ben ik daar te lang op bezig.”

Dat zegt ook Peter Van Rompuy, fractieleider van CD&V in het Vlaams Parlement. “We zouden inderdaad wat meer zelfdiscipline moeten hebben”, zegt hij. “De publieke opinie kijkt mee. We moeten respect hebben tegenover de mensen die kijken.”

N-VA-fractieleider Matthias Diependaele is het daar niet mee eens. “We moeten toch niet alles doen voor de perceptie? De meeste parlementsleden die op hun iPad of iPhone bezig zijn, zijn aan het werken. In onze fractie werkt iedereen heel hard, vaak ten koste van het gezinsleven. Dat doen ze ook op die momenten dat ze op hun scherm bezig zijn. Het heeft bovendien geen zin om tussen te komen in onderwerpen die zijzelf niet volgen. Dan kan je je beter op een andere manier nuttig maken.” Hij vindt dat zijn partijgenoot de zaken te negatief voorstelt. “Onze fractieleden zijn zo veel mogelijk aanwezig en verzetten veel werk in het parlement.”

Interessante sprekers

De aandacht voor iPad of iPhone is ook in het federale parlement aan de orde. Maar volgens Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) is er één manier om de schermen te bestrijden: ervoor zorgen dat er op het spreekgestoelte interessante dingen worden verteld. “Het getokkel houdt meteen op en de Kamerleden stromen binnen als er ook iets gezegd wordt”, zegt hij in een reactie.

Joris Vandenbroucke (SP.A) merkt hetzelfde wanneer er tussen meerderheid en oppositie een goede samenwerking is. “Er zijn commissies waar we tussen de partijen goed van gedachten kunnen wisselen, maar er zijn andere momenten waarbij je vanuit de oppositie niet ernstig wordt genomen. Dan is het logisch dat je het beu wordt om met je hoofd tegen de muur te lopen, en dan is het nuttiger om iets anders te doen.”

Te ver afwijken

Groen-fractieleider Björn Rzoska stelt voor om een andere formule te zoeken voor de debatten in de plenaire vergaderingen. “Wanneer je nu aan een minister een vraag stelt, kunnen daarna nog verschillende andere parlementsleden tussenkomen, waardoor het soms ver afwijkt van de oorspronkelijke vraag.” Al lijkt Rzoska daar met zijn partij niet zoveel last van te hebben. Peumans noemde in het interview Groen een actievere oppositiepartij dan SP.A.

“Ik heb de cijfers opgevraagd, en die uitspraak klopt niet”, reageert Joris Vandenbroucke daarop. “Het afgelopen jaar waren Groen en wij aan elkaar gewaagd, maar over de hele regeerperiode bekeken is SP.A meer tussengekomen in de debatten dan Groen. In de plenaire vergadering hebben wij aan 81,7 procent van de debatten deelgenomen, tegenover 73,8 procent bij Groen. En dat heeft niks met de grootte te maken, want elke partij heeft evenveel kans om tussen te komen. In de commissies is het verschil nog groter. Wij kwamen tussen in 50,6 procent van de debatten, tegenover Groen 37,4 procent. Ik heb altijd veel respect gehad voor Jan Peumans als voorzitter, maar ik pik het niet dat hij vlak voor de verkiezingen zo vooringenomen is tegenover ons.”