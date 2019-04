“Zorg dat stewards grondiger mogen fouilleren”

“De stewards die instaan voor de fouillering van de supporters kunnen slechts oppervlakkig fouilleren. Dat houdt in dat ze, in tegenstelling tot de politie, niet grondig en diepgaand mogen fouilleren”, zegt Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League.

Wie kijkt naar de projectielen die vrijdagavond op het veld van Standard konden worden gegooid, kan enkel vaststellen dat er niet bepaald grondig gefouilleerd werd. “We hebben dat in het verleden ook al vastgesteld in tal van voetbalstadions en zijn al langer vragende partij om stewards grondigere fouilleringen te laten doen. Maar dan moeten de Voetbalcel en Binnenlandse Zaken meewillen”, zegt Van Bever. De discussie gaat over wat nu net de rolverdeling moet zijn tussen een steward en een agent. Iedere steward krijgt een opleiding, en die zal uitgebreid worden, kondigde minister De Crem zaterdagavond aan.

De heksenketel van Sclessin vrijdagavond. BELGA

Voor de Pro League zijn de kilo’s vuurpijlen die richting voetbalveld afgeschoten werden het bewijs dat er iets moet veranderen. “Het gaat om de veiligheid van iedereen in het stadion. De gegooide pijlen zijn potentiële wapens.”

Het grootste deel van de fouilleringen gebeurde door stewards van Anderlecht zelf. Het is immers de gewoonte dat de bezoekende club zelf een deel van de stewards aanreikt. Iemand die vrijdagavond in het bezoekende vak stond, zegt dat vrouwen en kinderen zelfs nauwelijks gecontroleerd werden.

“Laat clubs zelf supporters uit stadion weren”

Naast de stevige boete van 50.000 euro en de forfaitscore voor Anderlecht riskeren nu ook de supporters diep in hun portemonnee te moeten tasten. De Luikse politie is in samenspraak met de Voetbalcel namelijk volop bezig met de identificatie van de relschoppers. “De voetbalwet voorziet voor hen een minimumboete van 500 euro die kan oplopen tot een tienvoud daarvan”, zegt Olivier Labarre, baas van de Voetbalcel van Binnenlandse Zaken. “Ze riskeren ook een stadionverbod van drie maanden tot vijf jaar.” Hij pleit voor het sneller uitspreken van stadionverboden. “Geef clubs de mogelijkheid om zelf hun supporters te weren, in plaats van telkens te moeten wachten op de FOD Binnenlandse Zaken.”

Sven Kums en een steward aan de rand van het stadion. Photo News

De Voetbalcel opende tussen januari 2015 en juni 2018 welgeteld 658 dossiers rond vuurwerkgooiers in voetbalstadia. “Die ‘supporters’ blijken bijzonder creatief in het binnensmokkelen van vuurwerk”, zegt Labarre. “Vaak wordt het pyrotechnisch materiaal vooraf al verstopt of via allerlei kleinere onderdelen binnengesmokkeld. Vaak weggemoffeld in de buurt van hun intieme delen.” Toch wil hij zich daar niet achter verschuilen. “Het is duidelijk dat er fouten zijn gemaakt. Maar om daarover uitsluitsel te krijgen, moeten we het onderzoek afwachten.”