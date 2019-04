Kleine domper op de feestvreugde bij Antwerp: Haroun geschorst tegen Club Brugge

Faris Haroun was opnieuw de regulator bij Antwerp tegen AA Gent (1-2 zege). De kapitein zat nagenoeg overal tussen, maar liep in het slot van de partij tegen zijn derde gele kaart van de Play-offs aan. Daardoor is hij op paasmaandag geschorst tegen Club Brugge. Een aderlating voor Antwerp dat op zijn elan van 9 op 9 wil doorgaan.

“We wisten dat we als ploeg nog iets extra moesten brengen om in Play-off 1 resultaten te boeken. Dat lukt ons goed”, zei Haroun na afloop. “Vooral de zeges tegen rechtstreekse concurrenten als Anderlecht en AA Gent waren belangrijk. Dat Europees ticket pakken, in ons tweede seizoen in 1A, zou fantastisch zijn.”

Thomas Kaminski: “Ik neem de volle verantwoordelijkheid”

Bij AA Gent liep er gisterenavond defensief heel wat fout met als anti-climax zonder twijfel de openingstreffer van Amara Baby die optimaal profiteerde van een ongelukkige terugspeelbal van Timothy Derijck op doelman Kaminski. Deze laatste zocht geen excuses en nam de schuld op zich: “Geen discussie, ik neem de volle verantwoordelijkheid op mij”, sprak de Gentse doelman duidelijke taal. “Ik merkte in die fase dat Timothy mij wilde aanspelen en riep hem toe dat hij beter de bal naar voren trapte. De bal kwam toch mijn richting uit maar ik zag dat Baby op mij af kwam stormen en daardoor twijfelde ik eventjes of ik wel als eerste bij de bal zou zijn. Die aarzeling bleek uiteindelijk fataal want ik moest de bal voorbij mij laten gaan en daardoor kreeg Baby de kans om het af te maken. En dat deed hij ook foutloos, doodzonde.”

ANALYSE.Waarom de nederlaag van AA Gent goed nieuws is voor KRC Genk