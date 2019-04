Meteen rood voor ex-Standardspeler na schandalige tackle in de Premier League

Anthony Knockaert - de aanvaller die ooit nog furore maakte bij Standard - heeft zich zaterdag van zijn slechtste kant laten zien in de Premier League. De 27-jarige Frans-Belgische winger pakte in de twee de helft van de match Brighton & Hove Albion tegen Bournemouth uit met een schandalige tackle. Rechstreeks rood, zonder pardon. Op het moment van de vuile overtreding stond Brighton & Hove al 0-2 in het krijt. Na de uitsluiting van Knockaert moest doelman Matt Ryan (ex-Club Brugge) zich nog drie keer omdraaien. Daar kon een invalbeurt van José Izquierdo (Ook ex-Club Brugge) niks aan veranderen. Volgende week moet Brighton & Hove Albion winnen van Cardiff City om niet in vieze degradatiepapieren terecht te komen. Bekijk de video hieronder.