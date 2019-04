Dit moet u gezien hebben van zaterdagavond: keepers met een assist en een omhaal, unieke VAR en een droomdebuut

Zaterdagavond werden er zes matchen afgewerkt in onze hoogste voetbalklasse. U kunt uiteraard alle zes samenvattingen één voor één bekijken op onze website, maar wie in vijf minuutjes mee wil zijn met de meest spectaculaire fases van het zaterdagavondvoetbal, wordt in dit artikel op zijn wenken bediend. De meest markante fases zetten we voor u hieronder op een rijtje. Hierboven kan u alvast de flaterende Gent-defensie aan het werk zien bij de 0-1 van Antwerp.

Kortrijk-doelman scoort bijna met omhaal bij debuut

KV Kortrijk verloor zaterdag zijn eerste match van Play-off 1. De West-Vlamingen gingen met 0-1 de boot in tegen revelatie Union. Maar bijna was dat anders afgelopen. In de zes minuten extra tijd kwam doelman Pereira mee op een vrijschop. De Portugees - gehuurd van Manchester United - haalde uit met een omhaal, zijn poging ging een metertje over. Wat een debuut zou dat geweest zijn mocht die erin gegaan zijn.

Keeper Zulte Waregem zorgt wel voor doelpunt in het slot

Dan had Louis Bostyn meer succes. De keeper van Zulte Waregem ging in de blessuretijd bij een 1-2-achterstand tegen Moeskroen mee naar voor op een corner. Bostyn koos niet voor de spectaculaire omhaal, maar voor een welgemikte kopslag. Die belandde in de voeten van Henrik Rørvik Bjørdal en die maakte er in de 93e minuut nog 2-2 van. Bostyn bleef achteraf wel groggy liggen. Een echte held.

Schitterende winning goal van Refaelov

De 0-1 van Antwerp bij AA Gent (bovenaan) mocht dan wel een lachertje zijn, de winning goal (1-2) van Lior Refaelov was dat allerminst. Na een schitterende combinatie en vernuftig passje van Govea, maakte de Israëliër het al even fraai af. Wie durft er nog zeggen dat Antwerp niet mooi is om naar te kijken?

Emotioneel droomdebuut voor 18-jarige bij Beerschot Wilrijk

Het mooiste moment op onze voetbalvelden afgelopen zaterdag? Het doelpunt van de 18-jarige Brian De Keersmaeker van Beerschot Wilrijk. Die mocht op het uur zijn debuut maken bij de hoofdmacht van de Antwerpenaren en tikte twee minuten later al zijn eerste doelpunt tegen de touwen. De reactie van De Keersmaeker (ongeloof gevolgd door ontroering) was briljant.

Wondersave/onbegrijpelijke missen op het Kiel

Al heette de echte held van Beerschot Wilrijk zaterdag wel Mike Vanhamel. De keeper hield met enkele geweldige saves zijn netten schoon. Het begon al na 14 minuten toen Vanhamel een schot van Lazare tegen de lat tikte en vervolgens nog de rebound van Toyokawa met zijn voet uit zijn doel hield. Al had de Japanner deze natuurlijk altijd moeten scoren.

De bijna perfect getrapte strafschop

Waasland-Beveren verloor op het veld van Cercle Brugge met 3-2. En dus zal Aleksandar Boljevic vannacht allicht wel slecht slapen. De Montenegrijnse flankspeler had na 2 minuten al gescoord, maar miste in de tweede helft een strafschop. Niet slecht getrapt, die elfmeter. Maar de dwarsligger… lag dwars.

Een strafschop die op unieke wijze tot stand kwam

En dan heeft u nog niet gezien hoe die bovengenoemde strafschop van Waasland-Beveren tot stand kwam… Scheidsrechter Geldhof had net daarvoor naar de stip aan de overkant gewezen toen Debaty in duel ging met Bruno. Maar door tussenkomst van de VAR wees hij plots naar overkant voor handspel van Marega in een eerdere fase. Van penalty voor Cercle naar penalty voor Waasland-Beveren dus. Verwarring alom in het stadion.