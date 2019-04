Matchpack KRC Genk - Club Brugge: Dit zijn de verwachte opstellingen, geschorsten en geblesseerden

Met KRC Genk en Club Brugge clashen de nummer één en twee van het klassement op Speeldag 4 voor het eerst met elkaar in Play-off 1. KRC Genk beleefde een stormachtige week met de schorsingszaak rond Ruslan Malinovskyi, Club Brugge zakt na de perfecte start vol vertrouwen af naar Limburg.

Scheidsrechter: Alexandre Boucaut

Verwachte opstelling: Vukovic: Maehle, Dewaest, Lucumi, Uronen: Heynen, Malinovskyi, Berge: Ito, Samatta, Trossard.

KRC Genk KRC Genk Club Brugge Club Brugge Jackers, Vandevoordt, De Norre, Aidoo, Seigers, Wouters, Borges, Piotrowski, Ndongala, Paintsil, Gano en Ingvartsen.

Geschorsten: Niemand

Geblesseerden: Niemand

Onderlinge matchen in reguliere competitie: 1-1 thuis, 3-1 uit

Dit zegt onze clubwatcher: Het was een stormachtige week in de Luminus Arena. Het schorsingsvoorstel van zeven speeldagen voor Ruslan Malinovskyi hield voetbalminnend België tot vrijdagavond in bedwang. De Oekraïense sterkhouder kwam er zonder kleerscheuren vanaf en staat aan de aftrap. Philippe Clement kan hierdoor ook probleemloos overschakelen naar een 4-4-2 met revelatie Ito als tweede aanvaller. De tweede beste clubs van het land nemen het tegen mekaar op, maar voor van een titelduel te spreken is het nog te vroeg. Spektakel gegarandeerd? Hopelijk dan wel alleen op de grasmat en niet zoals op Sclessin.

Verwachte opstelling: Horvath: Mata, Mechele, Denswil: Dennis, Vormer, Vanaken, Rits, Diatta: Wesley, Schrijvers

Bank: Letica, Decarli, Cools, Amrabat, Vossen, Openda, Danjuma

Geschorsten: niemand

Geblesseerden: Nakamba, Mitrovic, Rezaei, Vlietinck

Onderlinge matchen in reguliere competitie:

Speeldag 17 (3/11): Genk-Club Brugge 1-1 (10’ Ndongala 1-0, 53’ Schrijvers 1-1)

Speeldag 26 (17/2): Club Brugge-Genk 3-1 (21’ Mata 1-0, 37’ Schrijvers 2-0, 77’ Samatta 2-1, 78’ Vormer 3-1

Dit zegt onze clubwatcher: Stoomt Club Brugge ook door tegen Genk? De kans is niet onbestaande - in Limburg heeft men best wel wat aan het hoofd gehad de afgelopen week met de hele hetze rond Malinovskyi. Zelf blaakt Club dan weer van vertrouwen. Toch denken wij dat de ploeg van Leko nét iets minder naar voor zal stormen als tijdens de vorige drie wedstrijden. In het mes lopen tegen Genk is dodelijk, en als Club Brugge zondag niet verliest is dat eigenlijk àltijd een goed resultaat omdat Genk nog op bezoek komt. Beslissend voor de titel is de match niet, interessant als krachtmeting is ze des te meer. Als Club wint, komt het voor de eerste keer sinds speeldag 9 nog eens aan de leiding. En dat dateert ondertussen al van begin oktober.