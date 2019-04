Drie kinderen komen om bij hevig onweer in VS, tientallen mensen gewond

In Texas zijn bij een hevig onweer zaterdag twee kinderen omgekomen en tientallen mensen gewond geraakt. De kinderen van 3 en 8 jaar oud lieten in het leven nadat een omgewaaide boom op hun voertuig terechtkwam. De ouders bleven ongedeerd, zo meldt de politie van Angelina County. Het ongeval gebeurde nabij Pollok, zo’n 260 kilometer ten zuidoosten van Dallas. In de staat Louisiana is in West Monroe ook een 13-jarige tiener om het leven gekomen.

Het noodweer in het zuiden van de VS ging gepaard met wervelstormen en hagelbuien. In Texas raakten daarbij ook tientallen mensen gewond. In Franklin moesten volgens de hulpdiensten tussen de 30 à 40 mensen verzorgd worden. Vijf van hen zijn er erg aan toe. De zwaargewonden werden met helikopters naar het ziekenhuis afgevoerd. De meeste slachtoffers vielen er op de archeologische site van Caddo Mounds, waar een tornado een aanzienlijke ravange aanrichtte.

In het oosten van Texas zorgde het noodweer bovendien voor enorm veel verkeershinder en stroomonderbrekingen. Tal van gebouwen liepen schade op.