Gigantische vogel doodt eigenaar: "Aangevallen toen hij viel"

Een man uit Florida is om het leven gebracht door zijn Casuarius, een grote vleugelloze vogel, nadat hij op de grond was gevallen en aangevallen werd door het dier.

De Casuarius is een vogel die tot 2 meter groot kan worden en tot 60 kilogram weegt. Het dier komt vooral voor in het regenwoud van Australië en Papoea Nieuw-Guinea. Het zijn erg schuwe dieren, maar ze kunnen ook erg agressief gedrag vertonen als ze in het nauw gedreven worden. Ze worden wel eens de meest agressieve vogel ter wereld genoemd.

Dat heeft een man uit Gainesville, in het noorden van de staat Florida, vrijdag ondervonden. Hij overleed nadat hij aangevallen werd door het dier. “Het lijkt accidenteel”, zegt Jeff Taylor van de lokale politie aan de plaatselijke krant Gainesville Sun. “Volgens wat ik begrepen heb, was de man in de buurt van de vogel toen hij op de grond viel. Toen is hij aangevallen.”

De Casuarius heeft klauwen van wel 10 centimeter lang en gebruikt die wanneer hij agressief wordt. Het is nog onduidelijk wat er nu met het dier zal gebeuren.