Aanrijding tussen twee treinen aan Gent-Sint-Pieters: lichte vertragingen mogelijk

Gent - Bij het station van Gent-Sint-Pieters is in de nacht van zaterdag op zondag een werktrein in aanrijding gekomen met een goederentrein. Dat meldt spoorwegnetbeheerder Infrabel zondag. Er vielen geen gewonden en aan boord van de goederentrein waren geen gevaarlijke goederen. We moet de werktrein, die ontspoorde, weggehaald worden en dat kan voor lichte vertragingen zorgen.

Het ongeval gebeurde rond 0.30 uur zondagochtend. Net buiten het station reed een werktrein die onderweg was richting kust zijdelings tegen de goederentrein. Die laatste ontspoord niet. Maar de werktrein raakte wel beschadigd en ging van de sporen, legt Frédéric Petit van Infrabel uit. Om de werktrein te verwijderen moet een speciale hersporingstrein ter plaatse komen. Pas dan kan gekeken worden in welke mate de spoorweginfrastructuur is beschadigd.

Hoe het ongeval kon gebeuren, is op dit moment nog niet duidelijk. Er zijn verschillende onderzoeken aan de gang.

Door het ongeval zijn drie sporen niet beschikbaar. Gent-Sint-Pieters telt twaalf sporen, dus op een zondag is dat geen probleem, zegt Petit. Er kunnen echter wel lichte vertragingen zijn.