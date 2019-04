Twee doden bij vliegtuigongeval bij Mount Everest

In Nepal is zondag tijdens het opstijgen een klein vliegtuig in botsing gekomen met een helikopter. De copiloot en een politieman kwamen daarbij om het leven en drie anderen raakten gewond, aldus de Nepalese politie.

Het vliegtuig van Simrik Air was opgestegen van de Tenzing-Hillary Airport in Lukla, vlakbij de Mount Everest, toen het in botsing kwam met een helikopter van Manang Air. De piloot van het vliegtuig, een agent en de piloot van de helikopter raakten gewond. De agenten maakten deel uit van de toeristenpolitie. De gewonden zijn allen Nepalezen.

Honderden buitenlandse klimmers trekken in april naar de regio om de hoogste berg ter wereld te bedwingen. De luchthaven, die genoemd is naar de twee mannen die voor het eerst de piek op 8.848 meter bereikten, ligt op 2.843 meter boven zeeniveau en wordt beschouwd als een van de gevaarlijkste ter wereld om te bereiken.

Foto: AFP

