Als Sergio Busquets er ooit mee wil stoppen, staat er bij FC Barcelona al een andere Busquets klaar. Oriol Busquets is 20 jaar en wordt beschouwd als een van de grootste aanstormende talenten bij de Blaugrana. Dat bewees de middenvelder van Barcelona B in een 3-2-zege tegen Levante. Busquets scoorde een van de doelpunten en pakte uit met een zalige dribbel.

In slow motion was de dribbel van Busquets, geen familie overigens, nog indrukwekkender:

Volgens de geruchten zien we Busquets volgend seizoen mogelijk in de Eredivisie. Volgens het Spaanse Sport wil Barcelona na Frenkie de Jong ook dolgraag Matthijs de Ligt in huis halen. In die deal zou de talentrijke Busquets samen met Juan Miranda, Riqui Puig en Jean Clair Todibo richting Amsterdam verhuizen op huurbasis.