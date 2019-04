Boot met vluchtelingen kapseist bij Griekse eiland Samos: één vrouw verdronken

Voor het Griekse eiland Samos is een boot met tientallen vluchtelingen gekapseisd. Zo’n vijftig inzittenden konden zondag veilig aan wal geraken, maar voor één vrouw was dat niet het geval. Zij kwam om het leven toen ze door de golven op de rotsen werd gegooid. Dat bericht de Griekse radiozender ERT op basis van de kustwacht.

De stroom vluchtelingen in het oosten van de Egeïsche Zee ligt een pak lager dan in de jaren 2015 en 2016, toen meer dan een miljoen migranten de gevaarlijke oversteek vanuit Turkije naar Griekenland maakten. Sinds begin dit jaar telde de VN-vluchtelingenorganisatie zo’n 5.500 bootvluchtelingen en meer dan 3.100 die de tocht over land maakten. Daarbij komen ook elk jaar tientallen mensen om het leven of raken vermist.