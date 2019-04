Israël plant nieuwe missie naar de maan

Israël is er eerder deze week niet in geslaagd om een sonde veilig op de maand te laten landen, maar het land geeft niet op. Er komt een tweede maanmissie, kondigde de non-profitorganisatie SpaceIL dit weekend aan.

De eerste Israëlische sonde Beresheet kon donderdag niet veilig landen op de maan. In de laatste fase van de afdaling deden er zich technische problemen voor. De hoofdmotor viel uit, maar kwam even later toch nog tot ontbranding, weliswaar tevergeefs.

Mocht de landing geslaagd zijn, was Israël het vierde land ter wereld dat dergelijke missie naar de maan kon klaren, na de VS, Rusland en China. Het was ook de eerste private missie ooit.

Voorzitter en belangrijkste sponsor van SpaceIL, Morris Kahn, kondigt nu aan dat hij wegens de grote internationale steun een tweede sonde wil lanceren: Beresheet 2. “We zijn dit begonnen en ik hoop dat we het ook ten einde kunnen brengen. We zullen onze vlag op de maan planten.”

Het nieuwe project start al meteen zondag, met een vergadering van het team, kondigde Kahn aan.