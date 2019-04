“Nieuwe sjoemelsoftware ontdekt bij moederbedrijf van Mercedes”

In het langlopende schandaal rond gemanipuleerde uitstoot bij dieselwagens, is er nieuwe sjoemelsoftware bij Daimler ontdekt, het moederbedrijf van Mercedes. Dat schrijft de krant Bild am Sonntag.

De Duitse regulator KBA heeft volgens de krant een formele hoorzitting ingeleid tegen de autofabrikant. Een woordvoerder van Daimler bevestigde dat zondag en zei dat Daimler zijn volledige samenwerking verleent. Het bedrijf zou nog deze maand met een verklaring komen.

Volgens de krant zijn 60.000 voertuigen van Mercedes-Benz GLK 220 CDI met euronorm 5, die tussen 2012 en 2015 gebouwd werden, betrokken.

De autoriteiten ontdekten al in de herfst van vorig jaar de verdachte softwarefunctie. Bijkomende metingen bevestigden hun vermoeden van bedrog. Volgens Bild wordt de wettelijke limietwaarde voor stikstofoxide in de nieuwe Europese testcyclus alleen gehaald als de temperatuurregeling voor het koelmiddel is geactiveerd. Zonder, in straatmodus, wordt de limiet van 180 milligram per kilometer duidelijk overschreden.