Julian Assange bereid om mee te werken met Zweedse autoriteiten, maar wil uitlevering aan VS vermijden

WikiLeaks-oprichter Julian Assange is bereid om mee te werken met de Zweedse autoriteiten. Hij wil echter kost was kost zijn uitlevering aan de Verenigde Staten vermijden. Dat verklaarde zijn advocate Jennifer Robinson zondag.

Assange werd donderdag opgepakt door de Britse politie, nadat hij zich zowat zeven jaar had schuilgehouden in de ambassade van Ecuador in Londen. Op die manier kon hij ontsnappen aan een Brits aanhoudingsbevel na een aanklacht van seksueel misbruik in Zweden. Assange heeft dat misbruik altijd ontkend.

Met de aanhouding van de WikiLeaks-topman kan het onderzoek nu weer geopend worden. “We zijn absoluut bereid om te antwoorden op vragen”, aldus advocate Robinson aan Sky News. Als Zweden zijn uitlevering vraagt, dan wil Assange wel de garantie dat hij niet zou uitgeleverd worden aan de VS, klonk het nog. Dat land beschuldigt de 47-jarige Australiër ervan ex-militair Chelsea Manning aan een paswoord te hebben geholpen dat toegang verschafte tot duizenden ultrageheime documenten. Ook de Verenigde Staten vragen de uitlevering van Assange, het Britse gerecht buigt zich op 2 mei over die vraag.

Volgens advocate Robinson is Assange niet bevreesd om zich te verantwoorden voor het Britse of Zweedse gerecht. “Maar onze grootste bezorgdheid is vermijden dat hij uitgeleverd wordt aan de VS.”