Efteling moet paardenshow stopzetten nadat dierenactivisten arena betreden

In het Nederlandse themapark Efteling is de paardenshow Raveleijn zondagmiddag stilgelegd nadat enkele demonstranten met spandoeken de arena betraden. Aan de aanwezige toeschouwers werd gevraagd de tribunes te verlaten.

De dierenactivisten hielden tijdens de voorstelling van 13.00 uur affiches in de lucht met slogans als ‘Efteling toont geen respect voor paarden’ en ‘Efteling, wij accepteren geen dieren in shows’. Op beelden is te zien hoe één van de acteurs, gewapend met twee nepzwaarden, de actievoerders van de scène probeert te drijven. Ook de toeschouwers toonden weinig begrip voor de actie.

De directe aanleiding is een stunt met een brandend paard die al jaren in de show zit, maar vorige week commotie veroorzaakte nadat de ‘Partij voor de dieren’ de act in vraag stelde. De actievoerders zijn aangehouden voor het verstoren van de openbare orde.

In onderstaande video is de act met het brandende paard in slow motion te zien.