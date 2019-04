Is dit de foto die tot de arrestatie van Julian Assange leidde?

Dat WikiLeaks-oprichter Julian Assange niet langer welkom is in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen, is het gevolg van uitgelekte privéfoto’s en berichten van Lenin Moreno. De Ecuadoriaanse president geeft Assange de schuld daarvan. Nu is de foto opgedoken die het zwaarst op de maag van Moreno gelegen zou hebben: één waarop hij kreeft ligt te eten in bed.

De bewuste foto van Lenin Moreno. Foto: Republic del Banano

Julian Assange verbleef zeven jaar lang in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen, om op die manier te ontsnappen aan een aanhoudingsbevel tegen hem voor seksueel misbruik Zweden. Maar donderdag was de oprichter van WikiLeaks daar niet langer welkom en werd hij opgepakt door de Britse politie.

Assange was in die zeven naar verluidt geen al te aangename gast - hij zou uitwerpselen op de muren gesmeerd hebben en het toilet verstopt hebben met ondergoed - maar de druppel waren foto’s en berichten van de Ecuadoriaanse president Lenin Moreno die gelekt waren. Assange ontkent nog steeds daar iets mee te maken te hebben, maar Moreno gelooft hem kenbaar niet.

Zondag is op tal van websites de foto opgedoken die de belangrijkste reden zou zijn voor het slachtofferen van Assange. Het gaat om een foto van Moreno die in een luxueus hotelbed ligt met allerlei lekkers, waaronder kreeft, om zich heen. Dat beeld veroorzaakte controverse in Ecuador omdat het liederlijke leven van de president in schril contrast staat met de bezuinigingsmaatregelen die hij zijn volk opgelegd heeft.

Uitleveren aan VS?

De vraag is nu wat er zal gebeuren met Assange. Het Verenigd Koninkrijk moet beslissen of hij al dan niet uitgeleverd wordt aan de VS, maar dat wil de Zweed ten allen koste vermijden. Hij gaf zondag al aan te willen meewerken met de Zweedse autoriteiten.

