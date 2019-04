Liverpool-legende lokt Eden Hazard uit zijn kot voor clash tussen de Reds en Chelsea

Het wordt nagelbijten in de Premier League. Manchester City, mét Vincent Kompany en Kevin De Bruyne in de basis, neemt het op tegen Crystal Palace. Liverpool krijgt dan weer het Chelsea van Eden Hazard over de vloer. Een echte Engelse clash dus, met wat mentale oorlogsvoering.

Liverpool leidt momenteel de Premier League met 82 punten uit 33 wedstrijden. Dat zijn er twee meer dan Manchester City, maar de Citizens hebben een wedstrijd minder gespeeld. Elk punt telt dus in de strijd om de Engelse titel. Dat weet ook Graeme Souness, kapitein van de sterke Reds van begin jaren 80. De Schot deelde in zijn column bij The Sunday Times een steekje uit aan… Hazard.

“Eden Hazard heeft een nieuwe uitdaging nodig. Dat kan hij doen door te verhuizen naar Real Madrid”, aldus Souness. “Als hij een tikkeltje veeleisender geweest zou zijn, had hij een nog hoger niveau bereikt dan wat hij tot nu toe gedaan heeft. Met een andere persoonlijkheid had Hazard Chelsea al verlaten. Als hij een veeleisender karakter had gehad, was hij al weggeweest want hij is een speler van wereldklasse.”

Souness deed de uitspraak natuurlijk niet zomaar. Vijf jaar geleden beleefde Liverpool een zwaar trauma toen het als leider een grote voorsprong alsnog uit handen en tweede werd na... Man City. Sleutelmoment was de 2-0-nederlaag tegen, jawel, Chelsea na onder andere een pijnlijke uitschuiver van kapitein Steven Gerrard. Deze keer is het de bedoeling dat Liverpool wel die eerste titel sinds 1990 pakt en dus moet er gewonnen worden van de Blues.