Twintiger in Waver opgepakt in kader van terrorismezaak

In Waver is zaterdagochtend een 22-jarige jongeman opgepakt. Hij zou zaterdag of zondag een terroristische aanslag hebben willen plegen, schrijft La Dernière Heure zondag. De woordvoerder van het federaal parket, Eric Van der Sypt, bevestigt de aanhouding en het terroristische kader, maar spreekt zich niet uit over de voorbereiding van een terroristische aanslag. De verdachte zal in de loop van de dag verhoord worden door een onderzoeksrechter, die zal beslist over een eventuele aanhouding.