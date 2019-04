Bij deze merkwaardige statistiek van Kevin De Bruyne gaat u mogelijk van uw stoel vallen

Manchester City neemt het zondagmiddag op de 34ste speeldag in de Premier League op tegen Crystal Palace. De Citizens moeten winnen want ze vechten een hevige strijd uit met Liverpool voor de Engelse titel. De Reds tellen twee punten meer, maar hebben een match meer gespeeld. Vincent Kompany en Kevin De Bruyne kunnen zich dus geen enkele misstap veroorloven. Na een kwartier kwam Man City dan ook al op voorsprong.

Het was Raheem Sterling die Pep Guardiola deed juichen met een rake knal in het dak van het doel: 0-1. De aangever van dienst was De Bruyne, die zijn Engelse ploegmaat perfect in het straatje stuurde. Goed voor zijn… eerste assist in de Premier League dit seizoen. Ja, u leest het goed.

De Rode Duivel was al goed voor vier assists in de FA Cup en eentje in de Champions League, maar in de competitie stond hij nog droog. De Bruyne miste dit seizoen 24 wedstrijd door blessures, maar moest toch nog tot z’n zeventiende competitiewedstrijd wachten op een eerste assist. Ongewoon voor een van de beste passers in de wereld.