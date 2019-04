Wachtebeke -

Het voorbije weekend was provinciaal domein Puyenbroeck het decor voor de zevende editie van de Strong Viking Run, een loopevenement met hindernissen waarbij deelnemen belangrijker is dan winnen. Maar liefst 9.500 sportievelingen kwamen zich helemaal uitleven. Het volledige verslag leest u in Het Nieuwsblad-Meetjesland Leiestreek.