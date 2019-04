Vrouw die 33 dagen in gevangenis Dubai zat na belediging is herenigd met dochter: “Het was een marteling”

Na 33 dagen in de gevangenis in Dubai is Laleh Shahravesh in Londen herenigd met haar 14-jarige dochter Paris. Het einde van een emotionele rollercoaster voor de Britse vrouw, die twee jaar cel riskeerde omdat ze de nieuwe vrouw van haar ex-man een paard had genoemd op Facebook. “De voorbije maand was een marteling”, zegt ze in het eerste interview sinds haar terugkeer. “Ik heb aan zelfmoord gedacht.”

Laleh Shahravesh (55) werd op 10 maart door de politie tegengehouden toen ze met haar dochter Paris (14) van het vliegtuig stapte in Dubai. De twee Britse vrouwen waren er om de begrafenis van hun ex-man/vader bij te wonen, maar daar kregen ze de kans niet toe. De volgens de vrouw erg onvriendelijke agenten zeiden haar dat er een klacht tegen haar was en ze haar dus wel in de gevangenis moesten stoppen.

Paard

De klacht was een gevolg van een drie jaar oude post op Facebook. Laleh en Paris waren met hun echtgenoot/vader naar Dubai gereisd omdat hij er ging werken. Ze konden er echter nooit aarden en keerden na acht maanden terug naar Londen. De man zou enkele maanden later volgen, maar deed dat nooit. Hij stuurde de vrouw met wie hij al 16 jaar getrouwd was echtscheidingspapieren op en begon een nieuw leven in Dubai.

Toen Laleh vijf maanden later foto’s zag opduiken op Facebook van het huwelijk van haar ex-man met zijn nieuwe vrouw, werd ze woedend. “Jij idioot, je bent met een paard getrouwd”, reageerde ze op de socialenetwerksite, waarna ze de vrouw nog eens een paar noemde. Die kon daar niet mee lachen en diende een klacht in. En zo belandde Laleh in de gevangenis wanneer ze in Dubai toekwam voor de begrafenis van haar ex, die overleden was aan een hartaanval.

Wanhoopsdaad

Laleh riskeerde 2 jaar cel en een zware geldboete, maar kwam uiteindelijk met de schrik vrij toen de rechter haar vrijliet. Ze werd na 33 dagen in de gevangenis op Heathrow herenigd met haar dochter en huilde tranen met tuiten, zo stelden reporters ter plaatse vast.

“De dag voordat ik te horen kreeg dat ik weer vrij was, had ik de hoop eigenlijk opgegeven”, zegt Laleh (55) in een interview met The Mirror. “Ik was suïcidaal. Ik had het gevoel dat ik mijn dochter nooit meer zou zien en had mijn zus als een bericht gestuurd dat ik het niet meer aankon. Ik ga er kapot van, elke dag meer, had ik haar gestuurd. Ik voelde zoveel pijn en zette mijn gsm dan af. Ik zag mijn hele leven voor mijn ogen voorbijkomen en wilden gewoon dood. Het voelde als een marteling.”

Dochter Paris (14) had eerder een smeekbede gelanceerd aan de sjeik van Dubai om haar moeder vrij te laten en was dolgelukkig haar moeder weer te zien. “Ik ben zo blij dat ze terug is. Mijn hart stopte even met kloppen toen ik haar op de luchthaven zag. Het voelde surreëel en ik geloofde het zelfs even niet. Het was vreselijk om even zonder haar te moeten. Het was alsof een deel van mij ontbrak.”

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.