Koppel sterft bij ongeval met mobilhome op E313: twee rijstroken afgesloten

Op de E313 in Ranst, net voor de splitsing met de E34, zijn zondagnamiddag twee Duitsers om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Om onduidelijke redenen weken ze met hun mobilhome af van de rijstrook en botsten frontaal op een paal. Op de snelweg zijn twee rijstroken versperd, het verkeer kan langzaam passeren.

Het ongeval gebeurde zondag omstreeks 15 uur, laat de federale politie weten. De twee inzittenden, een Duits koppel, overleefde de botsing niet. De man was 56 jaar oud, van de vrouw is de leeftijd nog niet bekend. Als gevolg van het ongeval is er hinder op de E313 en E34 richting Hasselt. De hulpdiensten zijn nog aanwezig.