Honderdtal mensen op stille wake voor man neergeschoten na steekpartij: “Als hij Jan had geheten, was hij niet gedood door de politie”

Mechelen - In Mechelen is zondag een stille wake gehouden voor de man die in februari in Mechelen door de politie werd doodgeschoten nadat hij met een mes verschillende mensen had verwond. De familie en vrienden van Mohamed E.O. willen naar eigen zeggen niet de wonden van de slachtoffers openhalen, maar vinden wel dat zijn dood vermijdbaar was.

De stille wake ging aanvankelijk plaatsvinden op de Grote Markt in Mechelen, maar werd op het laatste moment in samenspraak met burgemeester Bart Somers (Open Vld) verplaatst naar een plein achter het voormalig ziekenhuis aan de Zwartzustervest. “Dit met het oog op de openbare orde”, zegt Somers.

Op het plein kwamen uiteindelijke ruim honderd mensen samen om Mohamed E.O. te herdenken. “Deze wake is er vooral om het verhaal van Mohamed te delen”, zegt een nicht van de man. “Wij onderkennen dat er geen slachtoffers hadden mogen vallen en willen zeker niet de wonden van de slachtoffers weer openrijten, in tegenstelling van wat er allemaal op sociale media werd beweerd.”

Politiek activist en lid van de partij BeOne Karim Hassoun nam ook het woord. “De dood van Mohamed is geen geïsoleerd geval”, zegt hij. “Als hij Jan of Christian had geheten, was Mohamed waarschijnlijk niet doodgeschoten door de politie.”

Somers: “Oneens met dit evenement”

Oppositiepartij N-VA had op voorhand haar onbegrip geuit over het feit dat de wake door burgemeester Somers werd toegelaten, maar die is van mening dat de organisatoren recht hebben op vrijheid van meningsuiting. “Ik ben het ook absoluut oneens met dit evenement, maar als ik alles zou verbieden waar ik het oneens mee ben, leven we in een dictatuur. De N-VA heeft altijd de mond vol van de Westerse grondwaarden: dit evenement laten doorgaan is exact het verdedigen van die waarden.”

Marc Hendrickx, fractieleider voor de N-VA in de Mechelse gemeenteraad, vindt nog steeds dat Somers de bijeenkomst had moeten verbieden. “Ik had deze voormiddag nog contact met de dame die werd aangevallen met een mes door de dader in kwestie. Ze is er het hart van in dat zij tot op heden niet eens gecontacteerd is door het stadsbestuur en zoiets moet vernemen via de media.”