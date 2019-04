Theo Francken (N-VA) deelt filmpje van trouwstoet in Brussel, maar krijgt meteen weerwoord van PS’ster

Brussel - Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft zich op Twitter danig druk gemaakt. Hij postte een video van een trouwstoet bij de Naamsepoort in Brussel. “Tijd dat deze asociale waanzin wordt aangepakt”, schrijft hij. Heel snel kreeg hij antwoord van de kabinetschef van Brussels burgemeester Philippe Close (PS). “Dit wordt aangepakt”, schrijft ze, “best toch volgen wat de Brusselse politie al van acties onderneemt”.

De beelden tonen hoe een stoet chique wagens de kleine ring nabij een tijdlang blokkeren. In een witte sportwagen, vooraan de stoet, is de bruid te zien. De andere wagens jagen hun motoren hoog in het toerental en claxonneren. “Na een kort winterreces kan de burger opnieuw genieten van exotische trouwstoeten”, schrijft Francken. “Het kruispunt werd enkele minuten stilgelegd voor deze fratsen. Vervolgens scheurden ze weg aan hoge snelheid. Tijd dat deze asociale onzin wordt aanpakt.”

Tussen de reacties op tweet staat er ook één van Sarah Vandercruys, de kabinetschef van PS-burgemeester Philippe Close. “Dit kan niet en wordt aangepakt”, dient ze Francken van antwoord. “Best toch volgen wat de Brusselse politie al van acties onderneemt”.

Bij haar tweet voegt ze een screenshot van een tweet van de Brusselse politie. “Er werden tijdens drie controleacties verschillende overtredingen op de wegcode vastgesteld bij 14 trouwstoeten.” De Brusselse politie laat weten aan Het Laatste Nieuws dat er een onderzoek geopend is. “Voor de duidelijkheid, deze acties zullen worden verdergezet”, schrijft de kabinetschef nog. Vervolgens stuurde ze nog een tweet de wereld in met een niet mis te verstane boodschap.

“Links een politie die zich dag en nacht inzet voor een veilige en respectvolle samenleving. En rechts.....tja.”